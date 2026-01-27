Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Уголовное дело о контрабанде рыбы рассмотрел суд в Злынке

2026, 27 января 13:36
Уголовное дело о контрабанде рыбы рассмотрел суд в Злынке
Уголовное дело о контрабанде рыбы рассмотрел суд в Злынке. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

Суд Злынковского района вынес приговор по уголовному делу о контрабанде. На скамье подсудимых оказался 33-летний мужчина. 

Вечером 7 июля 2025 года мужчина на автофургоне, минуя места контроля, перевёз через государственную границу 200 упаковок мороженой атлантической скумбрии весом по 20 кг каждая. Стоимость незаконного товара составила почти 1,4 млн рублей. Незаконную деятельность пресекли сотрудники погрануправления ФСБ по Брянской области.

Суд оштрафовал виновного на 200 тысяч рублей. Незаконную продукцию решено уничтожить. Приговор не вступил в законную силу.

