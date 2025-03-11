Ударившего школьника учителя физкультуры брянский суд оштрафовал на 20 тысяч рублей

Учителя физкультуры, ударившего указкой гимназиста, брянский суд оштрафовал на 20 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Сотрудники надзорного ведомства Фокинского района Брянска провели проверку в связи с фактом применения педагогом физической силы к ребёнку.

6 декабря 2024 года в в гимназия № 1 учитель физической культуры ударил указкой ученику 4 класса. Родители с ребёнком обратились в травмпункт. Там был зафиксирован кровоподтек верхней части бедра несовершеннолетнего.

Сотрудники полиции составили протокол об административном правонарушении по статье «Побои». Мировой судья признал учителя физкультуры виновным и оштрафовал на 20 тысяч рублей.