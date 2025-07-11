Угнавших машину подростков за пару часов разыскали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Бежицкого района Брянска. С парковки рядом с многоквартирным домом пропал его автомобиль «ВАЗ-2101». Владелец не запер машину на ночь.

Оперативники уголовного розыска обнаружили угнанный автомобиль, въехавшим в дерево на улице Болховской. За считанные часы полицейские установили личности угонщиков — двоих 17-летних жителей областного центра. Один из них уже не раз попадал в поле зрения правоохранителей.

Приятели признались, что совершили угон спонтанно во время ночной прогулки. Сначала они попытались завести припаркованный «ВАЗ-2106». Машина было не заперта, а внутри лежали ключи. Но в автомобиле не оказалось бензина. Тогда молодые злоумышленники проникли в припаркованный рядом и также открытый «ВАЗ-2101». Двигатель они завели его с помощью тех же ключей.

Подростки проехали несколько улиц и даже заправили транспорт на АЗС. Но потом юный водитель не справился с управлением и врезался в дерево.

Полиция устанавливает обстоятельства происшествия.