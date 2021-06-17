Уголовник из Клетни сядет в тюрму за нападение на продавщицу в магазине

Клетнянский районный суд вынес признал виновным ранее судимого 32-летнего жителя поселка Клетня в вымогательстве с применением насилия.

20 января 2021 года пьяный мужчина пришел в местный магазин и начал угрожать продавцу, чтобы тот отдал ему 2 тысячи рублей якобы в качестве погашения долга за приобретенный у него велосипед. Хотя женщина не имела никаких обязательств перед подсудимым.

Получив отказ, он схватил продавца за одежду и волосы. Женщина испугалась и через запасную дверь выбежала из магазина на улицу.

Суд приговорил виновного к 2,5 годам колонии общего режима.