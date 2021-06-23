Уголовник из Унечи напал с ножом на жительницу Брянска

Злоумышленника задержали.

49-летняя жительница Володарского района Брянска стала жертвой ночного разбоя.

Женщина засиделась в гостях допоздна. По дороге домой к ней подошел незнакомый мужчина и, угрожая ножом, потребовал отдать сумку. Получив отказ, злоумышленник несколько раз ранил ее в руку, а затем вырвал сумку с деньгами и мобильным телефоном и скрылся. Размер ущерба составил 9,3 тысячи рублей.

Полицейские установили причастность к нападению ранее неоднократно судимого 28-летнего уроженца Унечского района, который недавно вышел из мест лишения свободы. При задержании полицейские изъяли у него мобильный телефон. Также правоохранители нашли сумку с остатками похищенных денег.

Уголовное дело возбудили по статье «Разбой». Грабителю грозит до 10 лет заключения. Суда он дожидается в СИЗО.