Уголовное дело о взятках механику «Брянскавтодор» ушло в суд

Уголовное дело о взятках на 650 тысяч рублей механику «Брянскавтодор» ушло в суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовные дела о взяточничестве. В преступлении обвиняют 40-летнего старшего менеджера фирмы из Москвы и главного механика отдела АО «Брянскавтодор».

По версии следствия, с сентября 2017 года по сентябрь 2022 года механик «Брянскавтодор» получил от контрагентов 650 тысяч рублей за заключение договоров. В том числе, старший менеджер компании из столицы заплатил ему более 184 тысяч рублей.

Преступления выявили оперативники отдела экономической безопасности регионального УМВД.