Уголовное дело об убийстве 26-летней давности рассмотрит брянский суд

Перед судом спустя 26 лет предстанет подозреваемый в причинении смертельных травм жителю брянского посёлка. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Суд Рогнединского района рассмотрел уголовное дело о причинении смертельных травм. Приговор выслушал 48-летний житель Калужской области.
Преступление произошло ещё в 1997 году. Ночью 1 сентября фигурант с тремя соучастниками пришли в квартиру дома на улице Ленина в посёлке Рогнедино. Хозяина жилища гости жестоко избили. Потерпевший умер в больнице.
Троих нападавших задержали ещё в 1997 году. А житель Калужской области скрылся. Будучи цыганом, он скрывал свое местонахождение в цыганском таборе. Мужчина пользовался документами своего брата и представлялся его именем при оформлении любых госуслуг. Его облик с годами изменился до неузнаваемости.
Но следователям-криминалистам удалось установить местонахождение разыскиваемого. Его задержали правоохранители в июле 2023 года в Калужской области.
Суд приговорил мужчину к пяти годам и девяти месяцев в колонии строго режима. Решение не вступило в законную силу.
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