Брянский губернатор напомнил управляющим компаниям об их обязанностях

2026, 02 февраля 14:33
Брянский губернатор напомнил управляющим компаниям об их обязанностях
Брянский губернатор напомнил управляющим компаниям об их обязанностях. Глава региона разметил пост в телеграм-канале. 

 

Губернатор Брянской области Александр Богомаз провёл оперативное совещание со своими заместителями. Речь шла о работе управления государственного регулирования тарифов региона. 

Глава региона уточнил, что в Брянской области тарифы за ЖКХ остаются одними из самых низких в Центральном федеральном округе. За вывоз мусора один человек платит 112 рублей на человека в месяц. По стоимости электроэнергии, холодного водоснабжения и водоотведения Брянщина занимает 15 место из 18 регионов ЦФО. По цене на природный газ  регион находится на 12 месте.

«Управляющие компании должны работать и отвечать не только за состояние самих домов, но и за благоустройство внутридомовых территорий, в том числе за уборку и вывоз снега — это в нынешнюю снежную зиму задача номер один. Хочу еще раз напомнить управляющим компаниям об их обязанностях перед собственниками жилья, а контролирующим службам — о необходимости усилить работу!» – подчеркнул Александр Богомаз.

