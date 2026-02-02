Спасатели деблокировали пострадавшего из повреждённой машины в Дубровском районе

2026, 02 февраля 08:44

Спасатели деблокировали пострадавшего из повреждённой машины в Дубровском районе накануне. Об этом сообщили в региональном МЧС.

1 февраля в спасательное ведомство поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в Дубровском районе. На трассе легковой автомобиль съехал на обочину и врезался в опору электропередач.

В ликвидации последствий аварии участвовали специалисты пожарно-спасательного подразделения государственной противопожарной службы. Спасатели деблокировали пострадавшего из повреждённой машины.