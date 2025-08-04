Угон автомобиля за несколько часов раскрыли брянские полицейские

Мужчину, подозреваемого в угоне легковушки за пару часов устновили полицейские в Клинцах. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 40-летний житель Мглинского района. Он приехал в Клинцы за покупками. Около магазина на проспекте Ленина он на некоторое время оставил свой «ВАЗ-211340». Вернувшись, владелец транспортного средства на месте не обнаружил.

Оперативники уголовного розыска за пару часов установили, что к преступлению причастен 58-летний безработный житель города. На легковушке фигурант уехал в Гордеевский район. Там он не справился с управлением и бросил машину на дороге.

Автомобиль полицейские вернули законному владельцу. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.