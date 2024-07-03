Угон «Газели» раскрыли брянские полицейские

Подозреваемых в угон «Газели» с парковки задержали брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 63-летний уроженец Карачевского района. Ночью с парковки неподалеку от железнодорожного вокзала в посёлке Белые Берега пропал его автомобиль «Газель». Потерпевший признался, что по привычке не запер машину, а ключи оставил в укромном месте в салоне.

Пропавший автомобиль правоохранители обнаружили в кювете в Карачевском районе. К угону оказались причастны ранее судимые 50-летний и 57-летний знакомые заявителя.

Задержанные рассказали, что увидели знакомую «Газель» у вокзала и решили доехать до дома. Туда они добрались без приключений, но потом решили еще покататься. Сначала фигуранты врезались в забор, а потом слетели в кювет, где и бросили машину.

Возбуждено уголовное дело.