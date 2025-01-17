Угон самосвала раскрыли брянские полицейские за два часа

Подозреваемого в угоне самосвала брянские полицейские задержали за два часа. Об этом сообщили в региональном УМВД.

С заявлением об угоне грузового автомобиля в полицию обратился 45-летний житель Бежицкого района Брянска. Мужчина припарковал самосвал возле дома на ночь и оставил ключи в кабине.

За два часа оперативники уголовного розыска нашли машину в посёлке Ивановка Брянского района. В кабине находился пьяный 36-летний местный житель. Он уже был судим.

Полицейские выяснили, что ранее подозреваемый работал у владельца самосвала и знал о привычке оставлять ключи внутри. Вместе с 38-летним приятелем фигурант решил добраться на грузовике до дома.

Автомобиль полицейские вернули владельцу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.