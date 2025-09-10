Угрожавшего убийством работникам цветочного павильона брянца задержали стражи порядка

Брянца, угрожавшего убийством работникам цветочного павильона, задержали стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию Брянска поступила информация о нападении на цветочный павильон. Утром в помещение ворвался мужчина. Он стал угрожать расправой двум работницам, размахивая ножом и взятым с прилавка садовым секатором. Женщины спрятались в подсобное помещение.

На место происшествия через несколько минут приехали сотрудники полиции и Росгвардии. Они эвакуировали сотрудниц через окно.

«Злоумышленник не согласился добровольно сдаться и начал проявлять агрессию в адрес полицейских. Для его задержания пришлось применить силу и специальные средства. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения мужчина отказался», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Мужчине грозит до двух лет колонии.