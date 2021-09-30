Укравшую 848 тысяч рублей бухгалтера ТСЖ в Брянске посадили на 1,5 года

С обвинительным приговором женщина не согласилась.

Вступил силу приговор Советского районного суда Брянска в отношении бывшего бухгалтера ТСЖ «Дуки дом 47 корпус 1». Ее признали виновной в присвоении денег жильцов.

Как сообщает региональная прокуратура, бухгалтер ТСЖ, используя служебное положение, похищала деньги, переданные ей собственниками квартир в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг и платежей в фонд капитального ремонта. Также жильцы переводили деньги на карту женщины видом премий работникам товарищества. В общей сложности она присвоила более 848 тысяч рублей.

Советский районный суд приговорил женщину к полутора годам колонии общего режима и обязал ее полностью компенсировать ущерб. Бухгалтер заявила, что приговор является незаконным, ее вина не доказана и она подлежит оправданию.

Апелляционная инстанция Брянского областного суда жалобу отклонила.