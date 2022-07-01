Укравшую цветы с клумбы пару сняли на видео в Брянске (ВИДЕО)

«Ни стыда, ни совести», – пристыдил любителей букетов очевидец.

В Брянске сняли на видео пару велосипедистов, вырвавшую по дороге цветы из клумбы.

«Воры цветов в Фокинском районе. Работают рано утром по улице 17 Сентября. Ни стыда, ни совести. Хочу передать привет и до скорой встречи», – написал в соцсетях автор записи.

Мнения брянцев в комментариях разделились.

«Вам что, цветов жалко? Это же не ваша частная территория – это всем доступный двор. Если бы зашли к вам на частную территорию, был бы другой разговор», – пишут защитники велосипедистов.

«А вы посадите и поухаживайте за ними, и тогда поговорим. Ведь душа радуется, когда цветут цветы», «Ну что поделать, если женщине цветов не дарят. Сама себе нарвала», – отмечают их оппоненты.