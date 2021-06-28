Ураган повалил светофоры и дорожные знаки в Брянске

Пострадавших нет.

В Брянске продолжают устранять последствия урагана, обрушившегося на областной центр в минувшие выходные.

Как сообщает городская администрация, за минувшие сутки в Брянске выпала почти месячная норма осадков. При месячной норме 80 миллиметров на областной центр обрушилось сразу 78 миллиметров.

Ветер повалил 35 деревьев и крупных ветвей, повреждены шесть машин. Также в Брянске произошло пять крупных обрывов проводов. Сейчас дорожники распиливают и вывозят деревья, чистят дождеприемные колодцы и решетки ливневой канализации.

Также стихия повредила 14 светофоров, в том числе на Городищенской горке, улицах Дуки, Брянского Фронта и других. Порывами ветра вырвало не менее пяти дорожных знаков. Знаки и работу половины светофоров восстановили.

По данным мэрии, пострадавших в результате разгула стихии нет.