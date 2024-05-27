Условное наказание получили двое брянцев за угон трактора с территории кооператива. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело об угоне. На скамье подсудимых оказались 23-летний и 24-летний жители Гордеевского района.

Ночью 29 января в деревне Рудня-Воробьевка соучастники из незапертого помещения молочно-товарной фермы угнали трактор «МТЗ-82». Один из фигурантов запустил двигатель и выехал за ворота, которые открыл другой. Некоторое время спустя их заметил в Гордеевском районе руководитель кооператива.

Суд приговорил молодых людей к условному лишению свободы. Решение не вступило в законную силу.