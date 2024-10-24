Условный срок получил брянец за изготовление пороха и патронов
Условный срок получил брянец за изготовление пороха и патронов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Брянский суд рассмотрел уголовное дело о незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ и боеприпасов. Приговор выслушал 38-летний житель Красногорского района.
Мужчина при помощи подручных средств и химических элементов незаконно изготовил самодельный порох общей массой более 2,5 кг, а также 36 охотничьих патронов. Он хранил их в своём доме до марта 2024 года. Также полицейские обнаружили в доме фигуранта 146 патронов для нарезного огнестрельного оружия.
Суд приговорил виновного к условному лишению свободы и штрафу в 220 тысяч рублей. Решение не вступило в законную силу.
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