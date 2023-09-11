Условный срок получил курьер мошенников из Новозыбкова

Брянский суд приговорил к условному наказанию 18-летнего жителя Новозыбкова, который помогал телефонным мошенникам. Об этом рассказали в региональной прокуратуре.

Суд Новозыбкова рассмотрел уголовное дело о мошенничестве. На скамье подсудимых оказался 18-летний житель города.

Молодой человек был курьером у дистанционных мошенников. Он забирал у обманутых сообщниками пенсионерок деньги и переводил их банковские счета.У семи пожилых жителей Новозыбкова фигуран похитил около 950 тысяч рублей.

Суд приговорил юношу к двум с половиной годам лишения свободы условно. Решение не вступил в законную силу.