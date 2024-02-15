Условный срок получил виновник смертельного ДТП в Гордеевском районе

Условный срок получил водитель легковушки, сбивший насмерть пешехода на дороге в Гордеевском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Красногорский районный суд рассмотрел уголовное дело о смертельной аварии. На скамье подсудимых оказался 21-летний житель села Гордеевка.

Авария произошла 25 июня на 3 км автодороги «Гордеевка-Петрова Буда» в Гордеевском районе. Фигурант на «Ваз 21070» ехал с выключенными фарами и сбил 29-летнего пешехода. С места происшествия водитель уехал. Пешеход погиб.

Водитель полностью признал свою вину и раскаялся. Суд приговорил его к условному наказанию, а также лишил водительских прав на два года. Решение не вступило в законную силу.