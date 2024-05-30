Условный срок получила бухгалтер из Клинцов за фиктивное трудоустройство

Условный срок получила бывший бухгалтер комитета по управлению имуществом из Клинцов за фиктивное трудоустройство сотрудников. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд рассмотрел уголовное дело о мошенничество с использованием служебного положения. Приговор выслушала бывший главный бухгалтер комитета по управлению имуществом города Клинцы.

В 2021 году женщина фиктивно трудоустрой строила в учреждение знакомую. начисленную из муниципального бюджета зарплату она забирала себе. Обвиняемая похитила более 50 тысяч рублей.

Женщина возместила ущерб. Суд приговорил её к условному лишению свободы. Решение не вступило в законную силу.