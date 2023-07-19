Условный срок получили 11 организаторов игровых клубов в Брянске. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
В Брянске одиннадцать местных жителей выслушали приговор по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр организованной группой
Брянский суд рассмотрел уголовное дело о проведении азартных игр. На скамье подсудимых оказались 11 жителей города Брянска.
По версии следствия, двое из них с июня 2020 до февраля 2021 года организовали несколько игровых клубов в Советском и Бежицком районах областного центра. Еще девять человек занимались закупкой и настройкой оборудования, обучением операторов салонов.
Суд приговорил виновных к условному лишению лишению. Организатору и одному из исполнителей также назначены штрафы в 200 и 300 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.
19.07.2023 12:52
Прерванный полет. В Ярцеве простились с героически погибшими летчиками
Похоронили летчиков со всеми почестями на Поле Памяти рядом с могилами других защитников смоленской земли, Советского Союза и мира. С чего все начиналось. 2015 год. Из письма жительницы Владимирской области Нины Николаевны: «В музее города Ярцево есть банк данных на тех, чьи останки нашли поисковики, останки нашего дяди Миши на сегодня еще не найдены». Останки
19.07.2023 12:06
Сельская надбавка
В Смоленской области сотрудникам «Скорой помощи», работающим на селе, вернут региональную надбавку. Такое решение принял врио губернатора Василий Анохин. На прошлой неделе глава региона ознакомился с ходом ремонта Пригорской врачебной амбулатории Смоленского района и обсудил с медперсоналом проблемный вопрос, связанный с заработной платой сотрудникам «Скорой помощи», работающим в сельской местности. В 2022 году все местные
19.07.2023 12:04
Врач узкого профиля
В ходе рабочей поездки в Кардымовский район врио губернатора Василий Анохин посетил местную ЦРБ и ознакомился с созданными здесь для пациентов и врачей условиями. По итогам визита в медучреждение был принят ряд решений, которыми глава региона поделился со смолянами. «В этом году просчитаем смету на ремонт кровли терапевтического, педиатрического и других отделений, в следующем —
19.07.2023 12:02
Дорога к «Чистой воде». Какие решения приняты по итогам посещения Смоленского района?
На прошлой неделе врио губернатора Василий Анохин побывал с рабочим визитом в Смоленском районе. Глава региона провёл встречу с местными жителями, посетил многие социальные объекты и стройплощадки. В частности, он проинспектировал ход строительства автодороги — важного проекта для жителей Промышленного района областного центра и Смоленского района. Транспортная доступность «Двухкилометровый участок соединит улицу Рыленкова в Смоленске
13.07.2023 15:52
Железнодорожники провели урок безопасности в детском оздоровительном лагере «Факел» в Смоленской области
Работники Московской железной дороги совместно с сотрудниками транспортной полиции и прокуратуры провели урок безопасности в детском оздоровительном лагере «Факел». Профилактическое мероприятие направлено на предупреждение транспортных происшествий с несовершеннолетними. Для детей из старших отрядов был организован интерактивный квест «Безопасная железная дорога». Выполняя различные задания, ребята узнали о работе магистрали, железнодорожных профессиях, а самое главное — о