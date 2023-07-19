Условный срок получили 11 организаторов игровых клубов в Брянске. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

В Брянске одиннадцать местных жителей выслушали приговор по обвинению в незаконной организации и проведении азартных игр организованной группой

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о проведении азартных игр. На скамье подсудимых оказались 11 жителей города Брянска.

По версии следствия, двое из них с июня 2020 до февраля 2021 года организовали несколько игровых клубов в Советском и Бежицком районах областного центра. Еще девять человек занимались закупкой и настройкой оборудования, обучением операторов салонов.

Суд приговорил виновных к условному лишению лишению. Организатору и одному из исполнителей также назначены штрафы в 200 и 300 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.