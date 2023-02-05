В аварии на брянской трассе пострадал ребёнок

Две женщины и ребенок пострадали в ДТП с грузовиком на брянской трассе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на 415 км автодороги М-3 «Украина» в Навлинском районе.31-летний водитель автомобиля Iveco не справился с управлением. Грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Granta. От удара обе машины съехали в кювет.

35-летняя женщина-водитель легковушки и её 10-летний пассажир госпитализированы с травмами. 39-летняя пассажирку Lada получила ушиб грудной клетки. Её отпустили с с назначением лечения.

Полиция выясняет обстоятельства аварии.