В аварии на брянской трассе пострадали люди

В Рогнединском районе на трассе произошло серьезное ДТП с пострадавшими. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

Ночью на повороте к посёлку Воронова в Рогнединском районе произошла аварии. На трассе столкнулись два автомобиля. В аварии пострадали люди.

На происшествии потребовалась помощь спасателей. Сотрудники МЧС с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента доставали человека из поврежденной легковушки.

Подробности аварии в ГИБДД пока не сообщили.