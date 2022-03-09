В аварии в Дятьково пострадал ребёнок

12-летнего пассажира с ушибами доставили в больницу.

ДТП произошло на проспекте Доброславина в Дятьково.

По информации ГИБДД, 42-летний водитель Suzuki не справился с управлением и врезался в HINO RANGER. 69-летний водитель стоял на перекрестке и пропускал другие автомобили.

В аварии пострадал 12-летний пассажир Suzuki. С ушибами грудной клетки и брюшной стенки он госпитализирован.