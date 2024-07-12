В Белых Берегах сгорела квартира в многоэтажке

21 человека эвакуировали спасатели из многоэтажки, в которой горела квартира. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Накануне в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Фокинском районе Брянска. В посёлке Белые Берега на улице Коминтерна в многоэтажном доме загорелась квартира.

На вызов прибыли две пожарные автоцистерны и автолестница. Спасатели эвакуировали из подъезда 21 жильца. Троих из них вытащили с помощью лестницы.

С огнём спасатели справились за час. На пожаре никто не пострадали. Причину происшествия устанавливают эксперты.