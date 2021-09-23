В Белых Берегах старый клен рухнул на детскую площадку

Жители поселка жалуются на большое количество аварийных деревьев, до которых чиновникам нет дела.

Во дворе у домов № 12 и № 14 в Белых Берегах на детскую площадку рухнул старый клен. О этом в соцсетях сообщили местные жители.

«Напоминаем чиновникам Фокинской администрации об огромном количестве аварийных деревьев в поселке. Ждете беду?» – обратились к чиновникам белобережцы.

В результате ЧП никто не пострадал. Жительница Белых Берегов Анжелика Головач рассказала, что представители администрации связывались с ней по поводу этого дерева.

«На том дело и закончилось. Видимо, оно ждало свою судьбу, пока службы будут искать местонахождение и принимать меры. Это хорошо, что осень и на нем не играли дети», – отметила она.