В Бежицком районе наказали предпринимателей за незаконную торговлю

Об этом сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Накануне, 2 июля, представители ведомства пресекали несанкционированную торговлю в городе Брянске. По жалобам жителей проводились проверки законности организованных рынков.

Одна из таких жалоб привела специалистов администрации на Литейную улицу Бежицкого района. Оказалось, что на территории, рядом с домом №68, ведется незаконная торговля.

Недобросовестных предпринимателей наказали, выписав им штрафы. Также изъяли у них все оборудование, прилавки, стеллажи и поддоны.