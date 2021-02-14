В Большом Полпино сгорел жилой дом

Пожар тушили почти час.

Крупный пожар произошел утром 14 февраля в Володарском районе Брянска. В 9.49 в региональное ГУ МЧС сообщили о возгорании жилого дома по улице Новой в Большом Полпино.

К моменту приезда пожарных дом горел по всей площади. Потушить его удалось в 10.35.

По данным МЧС, пострадавших нет.