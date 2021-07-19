В Бордовичах легковушка снесла столб (ВИДЕО)

Водитель оставил жителей поселка без света и попытался сбежать.

Жители поселка Бордовичи остались без электричества в результате ДТП. Как сообщают в соцсетях очевидцы, водитель иномарки на скорости влетел в электроопору и повалил ее. С места ДТП автомобилист попытался скрыться.

«От полиции пытался скрыться, тут погоня была. К счастью, жив-здоров остался», – рассказали местные жители.

По предварительной информации, в результате аварии никто не пострадал. Информации от ГИБДД пока не поступало.