В Брянске 34-летняя мошенница незаконно продала 15 соток земли
Обманутый покупатель потерял полмиллиона рублей.
34-летняя жительница Брянска стала фигуранткой уголовного дела по обвинению в мошенничестве в крупном размере.
Как сообщает региональное СУ СК РФ, женщина, ранее занимавшая должность председателя садово-дачного товарищества, не являясь по факту таковой, незаконно продала земельный участок площадью 15 соток. Размер причиненного покупателю ущерба составил 500 тысяч рублей.
Преступление выявили сотрудники УМВД России по Брянской области. Жительнице Брянска грозит до шести лет заключения.
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