В Брянске автоинспекторы оштрафовали водителя из-за видео в соцсетях

В Брянске автоинспекторы оштрафовали водителя из-за попавшего нарушения ПДД на видео и размещённого в соцсетях. Об этом сообщили в региональном УМВД.
Сотрудники Госавтоинспекции при мониторинге в интернете выявили факт грубого нарушения Правил дорожного движения водителем автомобиля Nissan. Очевидцы разместили запись с видеорегистратора в социальных сетях.
Полицейские установили водителя и обстоятельства происшествия. 7 августа в 19 часов 03 минуты в районе дома № 88 по улице Советской 41-летняя жительница Брянска за рулём Nissan при повороте налево выехала на встречную полосу.
На нарушительницу инспекторы составии административный материал. Ей грозитт штраф в сумме 7500 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от четырёх до шести месяцев.
06.08.2025 11:01
Приёмная кампания
Пока школьники и студенты отдыхают и набираются сил, в учреждениях образования Смоленщины идёт большая работа по подготовке к новому учебному году. По словам губернатора Василия Анохина, всего 1 сентября в регионе откроют свои двери более 700 учебных заведений – школы, детские сады, колледжи. Более 60% из них уже посетила комиссия по приёмке образовательных учреждений, в
06.08.2025 10:58
Заряд энергии
Смоленская область активно участвует в развитии атомной энергетики России – в регионе идёт строительство Смоленской АЭС-2. Подробнее об этом на заседании комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Энергетика» рассказал губернатор Василий Анохин. Как отметил глава региона, это крупнейший инвестпроект, который «станет основой для обеспечения энергетической безопасности Смоленщины и всей Центральной России». «Смоленская АЭС производит 88%
06.08.2025 10:57
На старте
Как в регионе поддерживают начинающих предпринимателей? Многие смоляне задумываются над открытием своего дела. Но сделать первый шаг решаются не все. Причина — отсутствие опыта, знаний и первоначального капитала. Поэтому так важна поддержка начинающих предпринимателей. В этом, по словам губернатора Василия Анохина, состоит задача Правительства региона. Тема обсуждалась на очередном заседании штаба по экономике и инвестициям,