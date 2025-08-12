В Брянске автоинспекторы оштрафовали водителя из-за видео в соцсетях

В Брянске автоинспекторы оштрафовали водителя из-за попавшего нарушения ПДД на видео и размещённого в соцсетях. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники Госавтоинспекции при мониторинге в интернете выявили факт грубого нарушения Правил дорожного движения водителем автомобиля Nissan. Очевидцы разместили запись с видеорегистратора в социальных сетях.

Полицейские установили водителя и обстоятельства происшествия. 7 августа в 19 часов 03 минуты в районе дома № 88 по улице Советской 41-летняя жительница Брянска за рулём Nissan при повороте налево выехала на встречную полосу.

На нарушительницу инспекторы составии административный материал. Ей грозитт штраф в сумме 7500 рублей или лишение права управления транспортным средством на срок от четырёх до шести месяцев.