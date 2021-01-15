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В Брянске гендиректору фирмы грозит тюрьма за взятку почти в 60 тысяч рублей

2021, 15 января 10:10 Происшествия
В Брянске гендиректору фирмы грозит тюрьма за взятку почти в 60 тысяч рублей
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По информации СУ СК РФ по Брянской области, генеральный директор коммерческой организации Брянской области обвиняется в даче взятки должностному лицу государственного учреждения региона в значительном размере.

20 октября 2017, 24 мая и 01 августа 2019 года обвиняемый переводил на банковскую карту заместителя директора по техническим вопросам ГКУ «Управление капитального строительства Брянской области» взятку в общей сумме более 57 тысяч рублей за общее покровительство деятельности возглавляемой им коммерческой организации и не создание проблем при приемке работ, выполненных по муниципальным и государственным контрактам.

Материалы уголовного дела переданы прокурору для изучения и принятия решения о направлении дела в суд.

Мужчине грозит до 5 лет тюрьмы со штрафом в размере до пятнадцатикратной суммы взятки.

 

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