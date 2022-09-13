В Брянске ищут 34-летнюю женщину

34-летняя Екатерина Мальцева пропала в областном центре. Ориентировку распространили волонтёры отряда «Лиза Алерт».

В Брянской области ищут 34-летнюю Екатерину Петровну Мальцеву (Круговых). 6 сентября женщина пропала в Брянске. Она может находится в любом районе или городе.

Приметы пропавшей: рост 166 см, нормального телосложения, глаза серые, волосы светло-русые, короткая стрижка. Женщина была одета в черную куртку, серые штаны с красными вставками, черные полуботинки. С собой у неё был чёрный рюкзак.

Сведения о пропавшей просят сообщить по телефонам 88007005452 (Горячая линия отряда) или 02, 102 (полиция).