В Брянске изъяли 2 тысячи пар контрафактной обуви

Московскому владельцу «элитного» магазина грозит штраф.

Полицейские нагрянули с проверкой в магазин в Бежицком районе Брянска. В торговой точке правоохранители изъяли более 2 тысяч пар обуви и аксессуаров для мобильных телефонов.

Товары с логотипами известных торговых марок с визуальными признаками подделки продавали по существенно заниженной цене. Документов на продукцию торговцы предъявить не смогли.

Экспертиза подтвердила контрафактность изъятых товаров. В отношении 41-летнего жителя Москвы, владельца магазина, составили семь протоколов. Ему грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей.