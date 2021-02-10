В Брянске косуля выбежала к оживленной дороге (ВИДЕО)

Инцидент произошел в Бежицком районе.

В Бежицком районе Брянска сняли на видео косулю. Ролик проезжавший мимо и водитель выложил в соцсетях.

На записи видно, как испуганное животное выбежало из-за деревьев к краю проезжей части у моста на выезде из Бежицы.

«Это к тому, что город у нас экологичный», – отмечают в комментариях горожане.