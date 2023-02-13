В зоопарке Брянска появилась бородатая агама

В брянском зоопарке завели бородатую агаму. Об этом сообщили в соцсетях учреждения.

В зоопарке Брянска появился новый питомец. Теперь там живёт самец бородатой агамы. Его зовут Патрик.

В зоопарке рассказали, что бородатая агама — это австралийская ящерица. Несмотря на угрожающий внешний вид, она очень миролюбивая по характеру. Такого мини-крокодильчика легко приручить.

Агама ест насекомых , мелких грызунов и птиц, а также растительную пищу.