В Брянске началась вакцинация животных от бешенства

Прививки делают бесплатно.

В октябре в Брянске проходит бесплатная вакцинация собак и кошек против бешенства. Сделать животному бесплатную прививку можно в Центральной ветлечебнице по проспекту Станке Димитрова, 6; Бежицкой ветлечебнице по улице 50-й Армии, 9; Фокинской ветлечебнице по проспекту Московскому, 81/3; Володарской ветлечебнице по улице Тельмана, 113; отделении Бежицкой ветлечебницы в Радице-Крыловке по улице Ленина, 2.

Как сообщает мэрия, также ветеринары будут проводить подворные обходы. По согласованию с управляющими компаниями и ТСЖ в Брянске определят места и время проведения вакцинации животных, принадлежащих жильцам многоквартирных домов.