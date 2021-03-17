В Брянске квартиросъемщик похитил у владельца жилья 2 500 рублей

В полицию обратился 35-летний житель Советского района Брянска. Мужчина на сутки сдал в аренду принадлежащую ему квартиру компании друзей, сообщает пресс-служба УМВД России по Брянской области.

Вернувшись на следующий день за ключами, потерпевший обнаружил в квартире сломанную мебель. В ответ на претензии хозяина, квартиросъемщики применили к нему физическую силу, а один из них отобрал у мужчины 2 500 рублей.

За несколько дней оперативники нашли подозреваемого и задержали его. Им оказался 32-летний житель Брянска.

Злоумышленнику предъявлено обвинение по статье «Грабеж с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья». Мужчине грозит до 7 лет тюрьмы.