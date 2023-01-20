В Брянске легковушка столкнулась с полицейским автомобилем

«ВАЗ» столкнулся с патрульным автомобилем в Советском районе областного центра. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла вечером 19 января на улице Горбатова в Брянске. 62-летний водитель «ВАЗ-21124» при проезде на разрешающий сигнал светофора столкнулся патрульным автомобилем ГИБДД. 32-летний сотрудник полиции ехал на красный свет с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.

В дорожно-транспортном происшествии никто не пострадал. По факту аварии полиция проводит проверку.

По правилам дорожного движения водители обязаны пропускать транспорт с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом.