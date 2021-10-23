В Брянске маршрутка влетела в столб – ранены две пассажирки

Авария произошла на улице 50-й Армии.

Два человека пострадали в результате ДТП с участием маршрутного такси в Брянске. Авария произошла 22 октября около 16.00 на улице 50-й Армии в Бежицком районе.

По информации областной ГИБДД, 77-летний водитель Nissan при повороте налево на зеленый сигнал светофора не уступил дорогу микроавтобусу Peugeot Boxer. 56-летний водитель маршрутки ехал во встречном направлении прямо, на зеленый сигнал светофора.

От удара микроавтобус протаранил металлическое ограждение, а затем электроопору.

В результате аварии пять человек увезли на скорой для обследования. Травмы получили две пассажирки маршрутного такси. У 61-летней женщины медики диагностировали перелом левой голени, у 48-летней женщины –ушиб грудной клетки и гематома левой голени.

Полицейские выяснили, что на передней оси Nissan установлены летние шины, а на задней – зимние ошипованные. Водителя привлекли к административной ответственности.