В Брянске машинист и помощник предстанут перед судом за попытку кражи топлива

Машинист маневрового локомотива 36 лет и его 26-летний помощник предстанут перед судом за попытку кражи топлива.

Об этом сообщает областная прокуратура.

По версии следствия, на станции Почеп обвиняемые слили в канистры через резиновых шлагн 120 литров солярки из вверенного им тепловоза и планировали ее продать.

При попытке слива топлива их задержали полицейские Брянского ЛО МВД на транспорте.