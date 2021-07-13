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В Брянске на владельца отеля «Гостиный Дом» завели уголовное дело

2021, 13 июля 15:40 Происшествия
В Брянске на владельца отеля «Гостиный Дом» завели уголовное дело
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Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета региона. 

В период с февраля по апрель 2020 года индивидуальный предприниматель Куликов А.Г., имея возможность и средства, не выплачивал зарплату горничной.  

За задолженность перед подчиненной в размере 22 тысяч рублей на владельца отеля завели уголовное дело. За правонарушение ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет. 

Сейчас расследование продолжается, сотрудники правоохранительных органов выясняют, нет ли еще у мужчины долгов перед работниками гостиницы.   

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