В Брянске на владельца отеля «Гостиный Дом» завели уголовное дело

Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета региона.

В период с февраля по апрель 2020 года индивидуальный предприниматель Куликов А.Г., имея возможность и средства, не выплачивал зарплату горничной.

За задолженность перед подчиненной в размере 22 тысяч рублей на владельца отеля завели уголовное дело. За правонарушение ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Сейчас расследование продолжается, сотрудники правоохранительных органов выясняют, нет ли еще у мужчины долгов перед работниками гостиницы.