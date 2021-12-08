В Брянске несовершеннолетняя пассажирка пострадала в аварии 

17-летняя местная жительница с травмой головы госпитализирована.

Как сообщили в УМВД России по Брянской области, дорожно-транспортное происшествие произошло ночью на улице Бежицкой в областном центре. 47-летний водитель автомобиля Renault при повороте налево не уступил дорогу встречной машине Kia.

В ДТП пострадала 17-летняя пассажирка автомобиля Kia Rio. С черепно-мозговой травмой и ушибом головы девушку доставили в больницу.