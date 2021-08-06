В Брянске невеста получила ожог роговицы при наращивании ресниц

Инцидент произошел накануне свадьбы.

Жительница Брянска Дарья Бондарева рассказала в соцсетях о неприятном инциденте, который произошел с ней накануне свадьбы.

По словам девушки, она пришла на наращивание ресниц в незнакомый салон, поскольку ее мастер была занята.

«Меня приняли прям в день звонка, очень выручили… Но во время процедуры несколько раз жаловалась на жжение глаза, ответили, что это от слез. Итог – ожег роговицы», – пожаловалась Дарья.

Сейчас она пытается восстановить нормальное состояние глаза, спрашивая советов в соцсетях.

«Лучше бы была без ресниц, чем с кровавым глазом», – заключила брянская невеста.