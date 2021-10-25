В Брянске объявили в розыск покупательницу магазина «Текстиль»

Женщина расплатилась поддельной купюрой.

Брянская полиция разыскивает сбытчицу фальшивых денег. 23 октября около 15.30 покупательница расплатилась в магазине «Текстиль» в доме № 2 по улице III Интернационала в Бежицком районе Брянска поддельной купюрой номиналом 5 тысяч рублей серии БМ № 2031578.

Приметы женщины: на вид 30-35 лет, рост около 170 сантиметров. Была одета в черную дубленку, синие джинсы, белые кроссовки и черную шапку. В руках держала белый пакет.

Всех, кто располагает информацией о личности и местонахождении женщины, просят звонить по телефону 02 (с мобильного – 102) либо обратиться в ближайший отдел внутренних дел.

«Брянские полицейские плотно работают над раскрытием подобных преступлений. Как показывает практика, успех здесь во многом зависит от оперативности выявления подделок. Если фальшивки обнаруживаются только после инкассации в банковские учреждения, то розыск расплатившихся ими лиц вызывает серьезные трудности», – отметили в УМВД.