В Брянске оштрафовали экс-начальника «Снежка-Новоселки» за сокрытие 3 млн

По информации прокуратуры Брянского района, бывший руководитель ООО «Снежка-Новоселки» обвинялся в сокрытии денег, за счет которых должны были взыскать налоги.

Обвиняемый с 23 октября 2018 года по 29 мая 2019 года умышленно скрыл более 3 миллионов рублей ООО «Снежка-Новоселки», чтобы не платить налоги.

Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.

Напомним, в Брянске молодой парень получил условный срок за экстремистские комментарии.