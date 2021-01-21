В Брянске молодой парень получил условный срок за экстремистские комментарии

Володарский районный суд Брянска признал местного 25-летнего жителя вынесен виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности в Интернете.

9 апреля 2020 года мужчина разместил в новостном ресурсе комментарии, содержащие призывы к совершению преступлений по отношению к группе лиц, выделенных по религиозному признаку.

Суд приговорил виновного к 1 году лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Напомним, в Брянске пьяного мужчину ограбили на 93 тысячи рублей новые «друзья».