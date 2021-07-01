В Брянске осудили местного жителя за «закладки»

Вступил в законную силу приговор Фокинского суда в отношении наркосбытчика.

Как сообщает 1 июля пресс-служба областной прокуратуры, 41-летний жителя Брянщины признали виновным в обороте наркотических и психотропных веществ.

Ранее, летом 2020 года, мужчина через соцсети находил заказчиков и оставлял им «закладки» по городу Брянску. Деятельность местного жителя заинтересовала полицию. Некоторые из тайников «закладчика» были найдены сотрудниками правоохранительных органов. После нашли и схватили самого сбытчика наркотиков.

Однако один раз тайник нашел и забрал сам заказчик. Его поймать на месте не удалось. На покупателя наркотических веществ завели уголовное дело.

Фокинский суд города Брянска приговорил наркосбытчика к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы. Адвокат подсудимого обжаловал приговор, указав на чрезмерную суровость наказания. Но жалобу адвоката отклонили.