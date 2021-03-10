В Брянске осудили руководителей фирмы за подкуп чиновника

Приговор суда первой инстанции оставил в силе областной суд.

Брянский областной суд вчера рассмотрел апелляцию на приговор генеральному директору компании, признанному виновным в даче взяток чиновнику АХО управления автодорог Брянской области.

Суд установил что за заключение договоров на обслуживаение офисной техники с компаниией гендиректор и его зам, выполнявший роль посредника, каждый месяц передавали начальнику АХО по 9 тысяч рублей в месяц. С марта 2017 по февраль 2020 года осужденные передали чиновнику 288 тыс. рублей.

Суд постановил взыскать с руководителя компании штраф в размере 1 млн 980 тыс. рублей, а с его зама — 350 тыс. Осужденные сочли такой приговор слишком суровым и пытались смягчить. Но успеха не имели.